Frosinone, Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Si delinea sempre più il quadro delle panchine di Serie B: Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore del Frosinone. I ciociari, tra le poche squadre della cadetteria a non aver ancora ufficializzato la nuova guida tecnica, lo hanno annunciato con un post su Instagram.

“Benvenuto Mister”, si legge nel messaggio di accoglienza pubblicato dal club. Alvini arriva dopo l’esperienza al Cosenza, conclusasi con la retrocessione nella scorsa stagione. Ora, Frosinone rappresenta per lui un’occasione di riscatto dopo la deludente annata in Calabria.

Il Cosenza, poche ore prima dell’annuncio ufficiale in gialloblù, aveva salutato il tecnico con un comunicato, annunciando la risoluzione consensuale del contratto, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.





