Perrotta rinnova col Padova: l’ex Palermo giocherà in Serie B

Marco Perrotta rinnova con il Padova. Il difensore classe 1994, ex Palermo e protagonista della promozione in Serie B dei rosanero nel 2022, ha deciso di prolungare il suo contratto con i biancoscudati, legandosi al club veneto fino a giugno 2026.

Arrivato a Padova dopo la separazione dal Bari, Perrotta ha scelto di ripartire dalla Serie C con grande professionalità e spirito di sacrificio. Una scommessa personale che si è rivelata vincente: nell’ultima stagione ha collezionato 36 presenze condite da 3 reti, contribuendo in maniera significativa al ritorno in cadetteria della formazione allenata da Andreoletti.

Con questo rinnovo, il difensore abruzzese si prepara ora a vivere un’altra sfida importante: quella di confermarsi anche in Serie B, categoria che non affronta dal 2017, quando vestiva la maglia del Pescara. Per lui si tratta di un’opportunità concreta per mettere a frutto l’esperienza maturata negli anni e ritagliarsi un ruolo da titolare in un campionato competitivo.





La nota del Padova

Il Calcio Padova comunica di avere formalizzato il prolungamento del contratto del difensore classe 1994 Marco Perrotta sino al 30 giugno 2026.