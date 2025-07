Il Trapani non si ferma più: dopo Vazquez, ufficiale anche Grandolfo

È scatenato il Trapani di Valerio Antonini. Dopo l’ufficialità di Federico Vázquez, il club siciliano mette a segno un altro colpo in attacco, sempre dal Monopoli: si tratta di Francesco Grandolfo, attaccante d’esperienza che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie C.

Due innesti in un solo giorno, entrambi nel reparto offensivo, a conferma della volontà del club granata di costruire una squadra ambiziosa. Nella scorsa stagione in biancoverde, Grandolfo ha totalizzato 32 presenze e messo a segno 9 reti, risultando uno degli uomini chiave del Monopoli, arrivato terzo al termine della regular season.

Gli ultimi innesti si aggiungono a quelli di Di Noia, Nicoli e Celeghin, già annunciati nei giorni scorsi. L’obiettivo del Trapani è chiaro: costruire una squadra competitiva in grado di assorbire subito la penalizzazione di 8 punti e provare a recitare un ruolo da protagonista in un girone C che si preannuncia particolarmente impegnativo, con la presenza di avversarie di spessore come Catania, Salernitana, Cosenza e Benevento.





Il comunicato del Trapani

La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monopoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Grandolfo che ha sottoscritto con il club un accordo pluriennale.

Attaccante, classe 1992 e alto 183 cm, nato a Castellana Grotte (Ba), cresce calcisticamente nel Bari con cui esordisce in Serie A e mette a segno tre reti. Sempre nella massima serie veste la maglia del Chievo. Dopo una breve parentesi in cadetteria, sempre con la maglia del Bari, si trasferisce in Serie C dove indossa – tra le altre – le maglie di Savona, Andria, Bassano, Virtus Verona, Vis Pesaro, Legnago e Monopoli. Con il club biancoverde, in cui arriva nella stagione 2023/2024, ha disputato stagioni da protagonista, diventando un punto di riferimento offensivo. Nell’ultima stagione colleziona 32 presenze e 9 reti tra Serie C, play-off e Coppa Italia.

In tutte le categorie e le competizioni professionistiche sono oltre 400 le presenze e 121 i gol di Grandolfo.

«Ho scelto Trapani per l’importanza e il calore della piazza», ha dichiarato il neo calciatore granata. «Inoltre, sono rimasto molto colpito dall’entusiasmo e dalla voglia del presidente Antonini di avermi nel gruppo. Mi aspetto una stagione importante. Spero di farmi apprezzare come ho sempre fatto come giocatore e come persona, dando tutto me stesso».