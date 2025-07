Delio Rossi torna in panchina? Il Foggia punta forte sull’ex Palermo

Delio Rossi è tornato al centro del progetto tecnico del Foggia. O almeno, questa è la volontà del presidente dimissionario Nicola Canonico, determinato a rilanciare il club rossonero affidandosi all’allenatore che più di ogni altro lo aveva convinto durante la sua gestione. Rossi è considerato la figura ideale per ricostruire, dare slancio e soprattutto riaccendere l’entusiasmo di una piazza esigente.

Tre stagioni fa, proprio sotto la guida di Rossi, il Foggia si rese protagonista di una straordinaria cavalcata playoff, interrotta soltanto dalla doppia e discussa finale persa contro il Lecco. I contatti tra Rossi e la società non si sono mai del tutto interrotti e i rapporti personali restano solidi. Un incontro decisivo è atteso a breve a Roma, dove il tecnico risiede: sarà quello il momento in cui si capirà se esistono davvero i margini per un clamoroso ritorno.

Rossi tra panchina e direzione tecnica

Canonico sarebbe pronto a consegnargli le chiavi del progetto: piena fiducia, con la possibilità di scegliere tra il ritorno in panchina o un ruolo da direttore tecnico con ampia autonomia sulle scelte sportive e gestionali. Un’investitura importante per un tecnico con esperienze di alto profilo, da Lazio a Fiorentina, passando per Palermo e Sampdoria. Il ritorno di Rossi avrebbe un peso simbolico enorme e rappresenterebbe una mossa forte verso i tifosi.





Tuttavia, qualora la trattativa dovesse arenarsi, il Foggia non si farà trovare impreparato. Il piano B porta il nome di Carmine Nunziata, commissario tecnico dell’Italia Under 21, con un passato da calciatore proprio in rossonero nella stagione 1989-90. La società lo avrebbe già sondato, ma su di lui ci sarebbero anche altri club pronti ad inserirsi.

