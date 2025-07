Cremonese, Davide Nicola è il nuovo allenatore / UFFICIALE

La Cremonese ha ufficializzato l’ingaggio di Davide Nicola come nuovo allenatore. Il tecnico piemontese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Una scelta forte e ambiziosa da parte della società lombarda, che punta su un profilo esperto per affrontare la nuova stagione in Serie A.

L’addio al Cagliari: separazione dopo la salvezza

La firma con la Cremonese arriva dopo la fine dell’avventura di Nicola sulla panchina del Cagliari. Tecnico e società avevano deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto, chiudendo un capitolo durato una sola stagione.

Nonostante l’obiettivo salvezza centrato, le divergenze emerse sul piano progettuale avevano reso inevitabile la separazione. Nicola aveva chiesto garanzie su un rafforzamento della rosa per puntare a traguardi più ambiziosi. Tuttavia, la dirigenza rossoblu ha scelto di cambiare rotta e dare il via a un nuovo ciclo.





Salvezze miracolose e leadership

Nicola è noto per le sue imprese salvezza in Serie A, spesso raggiunte in condizioni difficili. Dopo le esperienze con Livorno e Bari, il suo nome diventa sinonimo di resilienza calcistica quando, nella stagione 2016-17, conduce il Crotone a una storica salvezza. Da lì in poi, replica il miracolo con Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e, infine, Cagliari.

Le sue squadre si distinguono per una chiara identità tattica, una forte organizzazione difensiva e, soprattutto, per la grinta che riesce a trasmettere ai giocatori. Il carisma, l’umanità e la capacità di motivare il gruppo fanno di Nicola un profilo ideale per guidare la Cremonese nella sfida di consolidarsi in massima serie.

