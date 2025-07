Trapani, mercato da protagonista: piace l’ex Palermo Giron

Il Trapani continua a essere molto attivo in sede di calciomercato. Il presidente Valerio Antonini, attraverso i propri canali social, continua ad annunciare rinforzi (i granata sono arrivati a sei) ma la campagna acquisti non è ancora finita.

Idea Giron: l’ex Palermo nel mirino del Trapani

Secondo quanto riportato su TMW, tra i profili seguiti con interesse c’è anche quello di Maxime Giron, esperto esterno mancino classe ’94, attualmente in forza al Crotone. Il francese, che compirà 31 anni a settembre, potrebbe presto chiudere la sua esperienza in rossoblù e restare comunque nel Girone C. Il Trapani si starebbe muovendo con decisione per assicurarselo.

Per i siciliani, il tempo stringe e la rosa va profondamente rimodulata. Da qui l’idea di puntare su un elemento affidabile e navigato come Giron, reduce da un biennio di buon livello in Calabria, dopo il suo precedente passaggio al Palermo.





Un leader difensivo per rilanciare il Trapani

Arrivato a Crotone nel 2022, Giron si è imposto da subito come pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Emilio Longo. Solo nell’ultima stagione, tra regular season e playoff, ha collezionato 33 presenze condite da 3 reti e 2 assist, offrendo anche un importante contributo in fase difensiva e in spinta sulla fascia.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che Longo lo ha spesso elogiato pubblicamente, definendolo un leader tecnico e carismatico. Apprezzamenti che non sono sfuggiti al Trapani, ora chiamato a valutare se affondare il colpo per regalare a mister Torrisi un profilo di spessore in vista della nuova stagione.

