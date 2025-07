Calciomercato Catania: De Rose in uscita, dialoghi con Sturaro

Il Catania ha tra le priorità di mercato la necessità di sfoltire l’organico. Proseguono i contatti con il Trento per le cessioni di Diego Peralta e Mattia Maffei. Entrambi i giocatori sono in uscita e i dialoghi tra i due club sembrano ben avviati. Nessuna richiesta, invece, per Costantino, mentre per Montalto restano vivi soltanto i sondaggi effettuati da Reggina e Casertana, senza sviluppi significativi al momento.

Sul fronte Tello, si ipotizza una possibile cessione all’estero. Tra le destinazioni ventilate, si fa spazio anche l’ipotesi Australia. La trattativa è ancora in una fase preliminare, ma il club etneo resta in attesa di sviluppi concreti.

Il Catania dialoga con Sturaro

Un caso particolare è quello di Stefano Sturaro. Il Catania è in contatto con l’ex centrocampista della Juventus per comprendere le sue intenzioni: da un lato, l’eventualità di abbandonare il calcio giocato per entrare nello staff tecnico del vivaio rossazzurro; dall’altro, la possibilità di continuare la carriera altrove. I dialoghi sono in corso e la decisione finale spetterà al giocatore nelle prossime settimane.





Resta calda la pista che porterebbe Francesco De Rose all’Altamura. La trattativa non si è raffreddata e il club pugliese continua a monitorare da vicino la situazione del centrocampista. Novità sono attese a breve, ma l’addio sembra tutt’altro che remoto.

Gega vicino al Casarano

Un’altra operazione in uscita riguarda Gega, che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni dal Casarano. Il difensore è pronto a lasciare la Sicilia per intraprendere una nuova avventura tra i dilettanti, con l’accordo ormai alle battute finali.

Tra i calciatori che hanno già salutato figura il portiere Tommaso Farroni, rimasto senza contratto dopo la scadenza dell’accordo con il Catania. Anche per lui si aprono ora nuove prospettive di mercato.

