CorSport – “Per il Palermo c’è l’intrigo Pafundi”

Per la posizione di vice Palumbo, per la quale il Palermo sta valutando Antonio Vergara, esiste un’opzione alternativa: inserire in rosa Simone Pafundi (19 anni, quindi under).

Lo riporta il Corriere dello Sport sottolineando che Pafundi è stato convocato in nazionale giovanissimo da Mancini, ma non ha ancora completamente espresso il suo potenziale. L’operazione presenta notevoli difficoltà, soprattutto a causa delle richieste dell’Udinese.

I bianconeri proporrebbero un prestito oneroso con diritto di riscatto superiore ai 10 milioni di euro. Sebbene Pafundi manifesti interesse per la destinazione, al momento si tratta solo di un’ipotesi che dovrà essere valutata alla luce degli sviluppi del mercato.