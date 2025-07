Calciomercato Trapani, Antonini annuncia il quinto e il sesto rinforzo

Continua la campagna acquisti estiva del Trapani, che si conferma tra le squadre più attive sul mercato. Il presidente Valerio Antonini ha annunciato, attraverso i propri canali social, due nuovi rinforzi per la squadra granata: si tratta del quinto e del sesto innesto in questa sessione di mercato estiva.

Il quinto acquisto è Federico Vazquez, attaccante argentino che arriva dal Monopoli. Nella scorsa stagione in Serie C ha collezionato 15 presenze e messo a segno cinque reti. Giocatore d’esperienza, Vazquez rappresenta un’aggiunta importante per il reparto offensivo del Trapani.

Il sesto innesto è Enrico Celeghin, centrocampista classe 1999 proveniente dal Giugliano. Nella stagione appena conclusa ha disputato ben 35 partite , trovando una sola volta la via del gol. Centrocampista d’ordine e di quantità, andrà a rinforzare la mediana della squadra granata.





