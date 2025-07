Sirigu saluta il Palermo: contratto scaduto, niente rinnovo

L’avventura di Salvatore Sirigu con il Palermo è ufficialmente giunta al capolinea. Il contratto che legava il portiere sardo al club rosanero è scaduto il 30 giugno e non verrà rinnovato. Una decisione presa di comune accordo, maturata in un clima di rispetto reciproco e consapevolezza. Si chiude così una parentesi breve, ma intensa, che ha riportato uno degli idoli della tifoseria a casa, là dove tutto era iniziato.

Sirigu era tornato a Palermo in estate, dopo l’infortunio di Gomis. In campo ha collezionato appena quattro presenze ufficiali — tre in campionato e una in Coppa Italia — ma fuori dal rettangolo di gioco il suo apporto è stato tangibile: personalità, esperienza e spirito di gruppo. Qualità che lo hanno reso un punto di riferimento nello spogliatoio.

Ipotesi ritiro, ma anche il sogno Cagliari nel cuore

A 38 anni, Sirigu si prende del tempo per riflettere sul proprio futuro. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella del ritiro dal calcio giocato. Dopo una carriera che lo ha visto protagonista con club di primo piano, sia in Italia che all’estero, oltre che in Nazionale, l’idea di chiudere il cerchio proprio dove tutto era iniziato appare come un epilogo coerente, dignitoso e carico di significato.





Ma non è esclusa una nuova avventura. Ospite della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Sirigu ha parlato apertamente del suo legame con la Sardegna: “C’è il sogno Cagliari, inutile nasconderlo. Per me la Sardegna vuol dire tutto: ho la mia famiglia e i miei amici qua”. Un richiamo affettivo fortissimo, che potrebbe orientare le sue ultime scelte professionali.

Anche Fella saluta il Palermo

Giuseppe Fella non è più un calciatore del Palermo. Il suo contratto, in scadenza al 30 giugno, non è stato rinnovato. Un addio silenzioso, ma che merita di essere sottolineato, soprattutto per il contributo decisivo offerto nella stagione della promozione in Serie B.

Arrivato in rosanero nell’estate del 2021, Fella ha lasciato il segno nella cavalcata che ha riportato il Palermo tra i cadetti, segnando un gol decisivo nei quarti dei playoff contro l’Entella. Da allora, però, non ha più indossato la maglia del club: è stato sempre ceduto in prestito, senza ulteriori apparizioni ufficiali. Nonostante ciò, il suo nome resta legato a una tappa fondamentale del recente percorso rosanero.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI IN VALLE D’AOSTA