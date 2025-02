Palermo, Brunori raggiunge le 150 presenze con la maglia rosanero

Matteo Brunori ha raggiunto le 150 presenze con la maglia del Palermo. L’attaccante italiano è arrivato nella stagione 2021 a titolo definitivo dalla Juve U23, e nell’arco di 5 anni ha realizzato ben 63 gol.

Brunori ha trascinato il Palermo nella stagione 2021/22 al ritorno in Serie B, dopo la vittoria nella finale dei playoff di Serie C contro il Padova. La stagione successiva in Serie B, il centravanti ha realizzato in 40 partite 17 gol mettendo a referto anche 5 assist.

All’inizio di questa stagione Brunori è partito poche volte titolare, anzi, nella prima parte di campionato, l’attaccante subentrava nei minuti finali. Tra gennaio e febbraio, però, Brunori è tornato titolare, trovando il gol nella sfida casalinga poi vinta per 2 – 0 contro la Juve Stabia, segnando poi il gol nella sconfitta interna contro il Pisa e nel pareggio sul campo dell0 Spezia per 2 – 2.





