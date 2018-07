Il programma delle prime amichevoli è fissato. Il Palermo prosegue la preparazione estiva in vista della prossima stagione e si appresta a disputare anche i primi test amichevoli a Sappada in Friuli, sede del ritiro dal 15 al 28 luglio, mentre l’esordio in Coppa Italia sarà tra il 4 ed il 5 agosto.

TRE SCOMMESSE PER TEDINO

Le prime due squadre che affronteranno i rosanero sono la rappresentativa locale dell’ASD calcio Sappada (squadra di seconda categoria) e il Sandonà 1922 (la ex A.C.D. Passarella 93), squadra veneta che l’anno prossimo giocherà in Serie D e che sfiderà i rosa prima del loro ritorno in Sicilia a fine ritiro.

ZAMPARINI ASSISTERA’ ALLE AMICHEVOLI IN RITIRO

Ecco il calendario delle amichevoli (con date e orari):

Palermo – ASD Sappada: sabato 21 luglio ore 16.30

Palermo – Sandonà 1922: venerdì 27 luglio ore 16.30

LEGGI ANCHE

CORONADO ALLO SHARJAH? LE ULTIME

ADDIO REGGIANA: NON SI ISCRIVERÀ ALLA SERIE C