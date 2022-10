MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Corini verso la conferma del 4-3-3 ma anche verso il cambiamento di alcuni uomini che andranno a formare l’undici iniziale. Il tecnico rosanero, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, pare intenzionato a confermare il tridente d’attacco, ma sarebbe pronto a cambiare qualcosa in difesa e a centrocampo.

In difesa potrebbe esserci spazio per Bettella: il difensore non è partito al meglio nella sua avventura al Palermo vista l’espulsione di Reggio Calabria, ma dopo il miglioramento delle sue condizioni fisiche sarebbe pronto per partire dall’inizio.

A centrocampo invece potrebbe tornare Broh: il centrocampista è stato tra i migliori dell’inizio stagione rosanero, salvo poi infortunarsi durante il match con l’Ascoli.

