45′ s.t. – Quattro minuti di recupero.

43′ s.t. – Quarto cambio nel Palermo: fuori Martinelli, dentro Ficarrotta.

39′ s.t. – Terzo cambio rosanero: fuori Ambro, dentro Vaccaro.

36′ s.t. – Quarto cambio ospite: fuori Silenzi, dentro Garcia.

33′ s.t. – E SUBITO SFORZINI!!! 4-1 PALERMO! Cross dalla destra di Felici e Sforzini tutto solo non sbaglia di testa battendo Spataro.

32′ s.t. – Secondo cambio nel Palermo, fuori Ricciardo, dentro Sforzini.

31′ s.t. – TRAVERSA DI PAVIGLIANITI. L’esterno sinistro giallorosso tenta un tiro-cross potente sul primo palo e colpisce il legno.

30′ s.t. – Terzo cambio nella Cittanovese: fuori Sessa, dentro Mazzone.

29′ s.t. – Cambio anche per il Palermo: dentro Langella, fuori Kraja.

25′ s.t. – Fase di stanca della gara, il Palero controlla il match.

21′ s.t. – Cambio nella Cittanovese: fuori l’autore del gol Giorgiò, dentro Giaimo. Fuori anche Tripicchio, dentro Cataldi.

19′ s.t. – Punizione per il Palermo con Martin che tocca a sorpresa per la botta dalla distanza di Lancini: Spataro blocca in due tempi.

16′ s.t. – Occasione per Ambro che vince un rimpallo in area di rigore ma poi calcia alto.

15′ s.t. – Sono 15.556 gli spettatori al “Renzo Barbera”.

14′ s.t. – Silenzi va via sulla sinistra e serve dentro Giorgiò che calcia a lato, Cittanovese pericolosa.

12′ s.t. – Calcio di punizione dalla sinistra per la Cittanovese, colpo di testa bloccato da Pelagotti ma l’arbitro aveva fermato tutto per un fallo in attacco.

10′ s.t. – Felici scappa via a Neri e serve Ricciardo, si salva la difesa ospite.

6′ s.t. – Ammonito Martinelli per un fallo a centrocampo su Sessa.

5′ s.t. – Punizione di Martinelli dalla destra, Silenzi anticipa il proprio portiere e rischia l’autogol. Nulla di fatto dal corner successivo.

2′ s.t. – Bella conclusione di Paviglianiti da posizione impossibile, blocca Pelagotti.

ORE 16.01 – Inizia il secondo tempo.

ORE 16.00 – Squadre nuovamente in campo per la seconda frazione di gioco.

ORE 15.47 – Termina senza recupero il primo tempo. Palermo in vantaggio per 3-1 sulla Cittanovese. Rosanero arrembanti nei primi trenta minuti con tre gol e un divario tecnico netto rispetto ai giallorossi. Poi un calo di tensione che ha permesso alla Cittanovese di accorciare le distanze. Sugli scudi Felici, sempre pericoloso in zona offensiva.

44′ p.t. – Ancora Palermo: Martin serve alto per Ricciardo che sponda per Martinelli, conclusione al volo deviata in angolo. Nulla di fatto dal corner.

42′ p.t. – Ammonito Cianci. Inarrestabile Felici che salta ancora una volta l’avversario: Cianci è costretto al fallo e si prende il giallo.

40′ p.t. – Il Palermo torna pericoloso con Felici che sfonda a destra e crossa, risolve in qualche modo la difesa ospite.

35′ p.t. – GOL CITTANOVESE. Cross dalla sinistra di Cuomo, difesa rosanero non perfetta con Lancini che non rinvia bene e Giorgiò è abile a battere Pelagotti sotto le gambe. 3-1.

30′ p.t. – RICCIARDO TRASFORMA! 3-0 PALERMO. Conclusione potente e centrale, traversa e gol.

28′ p.t. – RIGORE PER IL PALERMO. Su un cross in mezzo dalla destra l’arbitro ravvede un fallo di mano di Silenzi in area di rigore. L’azione era però proseguita con il gol di Accardi ma l’arbitro aveva interrotto l’azione, decretando il rigore per i rosa.

24′ p.t. – RADDOPPIO PALERMO! LANCINI! Calcio di punizione dalla destra di Martinelli e Lancini è il più lesto di tutti sul primo palo! Colpo di testa e 2-0 Palermo.

22′ p.t. – I tifosi rosanero intonano cori in onore di Bruno Palumbo, storico tifoso rosanero scomparso negli scorsi giorni. Esposto anche uno striscione in sua memoria.

17′ p.t. – Brutta palla persa da Kraja, parte il contropiede della Cittanovese ma è provvidenziale Crivello che chiude in scivolata.

12′ p.t. – Palermo pericoloso. Gran conclusione di Martinelli dalla distanza, Spataro salva in due tempi.

10′ p.t. – Martinelli sfonda sulla sinistra e serve Felici che appoggia per l’accorrente Ambro: il suo tiro finisce alto.

5′ p.t. – Ci prova la Cittanovese con un tiro dalla distanza di Giorgio, buon intervento di Pelagotti ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

1′ p.t. – PALERMO SUBITO IN VANTAGGIO. RICCIARDO! Felici va via sulla destra e mette in mezzo un cross che arriva a Ricciardo. Il suo colpo di testa è murato ma la palla rimane lì e l’attaccante rosanero batte Spataro con un destro potente.

ORE 15.02 – Inizia il match, il Palermo attacca da destra verso sinistra.

ORE 15.00 – Le squadre osservano un minuto di raccoglimento per la morte del presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi.

ORE 14.58 – Entrano in campo le squadre: Palermo in completo nero, Cittanovese in maglia giallorossa e pantaloncini rossi.

ORE 14.45 – Le squadre tornano negli spogliatoi, tutto pronto per l’inizio del match.

ORE 14.24 – Scende in campo il Palermo tra gli applausi dei tifosi rosanero.

ORE 14.20 – La Cittanovese entra in campo per il riscaldamento.

ORE 14.15 – I portieri delle due squadre sono in campo per il riscaldamento.

Vincere per continuare la corsa in vetta. Il Palermo ospita al Renzo Barbera la Cittanovese nella sesta giornata del campionato di Serie D Girone I, a caccia del sesto successo consecutivo.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 15.00):



Palermo (4-3-1-2): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Accardi; Kraja, Martin, Martinelli; Ambro; Felici Ricciardo.

A disposizione: Fallani, Ficarrotta, Ferrante, Mendola, Lucera, Vaccaro, Sforzini, Langella, Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

Cittanovese (3-5-2): Spataro; Cordova, Cianci, Neri; Lavilla, Tripicchio, Sessa, Cuomo, Paviglianiti; Giorgiò, Silenzi.



A disposizione: Latella, Isabella, Cardamone, Mazzone, Amato, Giaimo, Aloia, Garcia, Cataldi.

Allenatore: Ivan Franceschini.

ARBITRO: Roberto Lovison (Padova).

ASSISTENTI: Nicola Morea (Molfetta) – Emanuele Renzullo (Torre del Greco).

