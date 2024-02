Corini: “Partita importante, lo stadio ci spingerà ma serve equilibrio”

L’allenatore del Palermo, Eugenio Corini, interviene in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Como. Una vittoria contro i lariani consentirebbe ai rosanero di rientrare prepotentemente nella corsa alla promozione diretta.

ORE 17.46 – Graves sente ancora dolore, cercheremo di averlo per Cremona. Lund ha un sovraccarico al polpaccio e il dottore ha consigliato cautela, ma speriamo in tempi brevi. E’ presto per Desplanches e Lucioni.

ORE 17.47 – E’ una partita oggettivamente importante, sono davanti a noi di tre punti in classifica. All’andata potevamo vincerla, il valore del Como era già importante ed è stato aumentato con il mercato di gennaio con acquisti come Goldaniga, Strefezza e Sane”.

ORE 17.48 – “E’ un merito dei ragazzi aver riportato entusiasmo, le responsabilità crescono, dobbiamo dimostrare di meritare quello che stiamo costruendo. Lo stadio ci darà la spinta ma dobbiamo avere equilibrio, sarà una partita tattica. Dobbiamo essere concentrati su questo. Ma è sempre meglio avere un grande pubblico alle spalle, dobbiamo andare ad affrontare un altro esame molto importante, la sensazione è che ci siamo preparati bene”.

ORE 17.50 – “La partita sarà sicuramente diversa rispetto a quella d’andata. Noi abbiamo un’identità, per schierare i ragazzi considero la settimana”.

ORE 17.51 – “Doppio impegno importante? Per ora c’è solo il Como, sappiamo di affrontare una squadra di valore. Traorè? Ha 19 anni, ha grande attitudine e qualità, non carichiamolo di aspettative. E’ arrivato con la testa giusta, si allena molto bene, ci darà sicuramente una grande mano”.

ORE 17.52 – “Anche io sono all’interno di un percorso. Mettere insieme tutto richiede del tempo, si passa da periodi fisiologici sia positivi che negativi. Penso che nel calcio moderno chi sappia reggere le pressioni sia in grado di cambiar l’inerzia delle partite”.

ORE 17.53 – “In allenamento dobbiamo trovare il livello di intensità di una partita. Con i contrasti non si è mai fatto male nessuno, altra cosa sono le entrate scomposte. Sviluppiamo lì la forza mentale che serve poi in partita”.

ORE 17.55 – “Ricordo bene quando segnai contro il Como nel 2004, riuscimmo a vincere la partita, fu una vittoria molto importante. Numeri? Li seguo, ma mi concentro su altro”.

ORE 17.56 – “Non mi aspetto tante variazioni tattiche da parte del Como, hanno fatto molto bene con gli acquisti che si sono integrati al meglio. Ma chi schiero non cambia in base a quello che fa il Como”.

ORE 17.58 – “Aurelio ha appena fatto un anno di Serie B, con Lund ha una concorrenza importante. Domani partirà lui dall’inizio, abbiamo fiducia in lui”.

