Palermo – Como, i convocati di Corini: out Lund, non rientra Graves

Il Palermo comunica i convocati per il match contro il Como com’assenza a sorpresa: non fa parte della lista Lund, terzino sinistro titolare, a causa di un sovraccarico muscolare. Assente anche Graves, che non è andato in panchina neanche contro la FeralpiSalò. Non ci sono neanche Desplanches e Lucioni.

I CONVOCATI

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Como:

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè

80 Coulibaly