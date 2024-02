Il record stagionale è a un passo, così come quota 30 mila: il Palermo comunica il dato aggiornato dei titoli emessi tra abbonamenti e biglietti venduti per il match contro il Como in programma sabato 17 febbraio alle ore 16.15.

Sono 28.254 i titoli emessi alle 17.30 circa di venerdì 16 febbraio: mancano meno di 900 biglietti per superare il record stagionale raggiunto contro lo Spezia.