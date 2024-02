Palermo – Como di 52 anni fa, come far innamorare una bambina…

Sono trascorsi tanti anni da quel lontano 14 maggio 1972 ma io lo ricordo benissimo perché mi trovavo allo stadio della Favorita e assistevo a Palermo – Como. Era una delle prime partite che guardavo dal vivo, grazie a un papà tifosissimo che mi aveva trasmesso questo amore così contagioso per i colori rosanero.

Non era frequente, all’epoca, vedere bambine allo stadio ma io, grazie al mio carattere aperto e spontaneo, non ebbi difficoltà a intavolare discussioni animate con tifosi più grandi di me. Quella partita finì con un pareggio, 2 a 2 (Bercellino al 19′ pt, Turini al 32′ pt e al 5′ st, Landri al 21′ st) ma fu spettacolare ed emozionante e lo testimonia il giudizio che trascrissi nel retro del biglietto che conservo ancora.

Oggi nello stesso stadio, un po’ allungato e intitolato a Renzo Barbera che di quel bellissimo periodo fu presidente, Palermo e Como si incontrano per una gara importante per la posizione in classifica. Lo stadio sarà strapieno di tifosi entusiasti e la speranza è che il Palermo giochi una partita grintosa e divertente.

Il cammino per la promozione è ancora lungo ma è importante proseguire il percorso positivo delle ultime partite. E speriamo che l’epilogo di questo campionato sia lo stesso che seguì a quel Palermo – Como del 1972.