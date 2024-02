Palermo, ecco il Como: un big match da non sbagliare per rincorrere la Serie A

Il Como di Osian Roberts (e Cesc Fabregas) arriva al “Renzo Barbera” per uno scontro diretto cruciale per la promozione in Serie A. Le ambizioni della proprietà e il mercato invernale hanno dato ulteriore spinta ai lariani, già protagonisti nel girone d’andata.

Gli attuali terzi classificati della cadetteria vengono da due vittorie di misura contro Ternana e Brescia, eppure per strappare punti ai rosanero serve un ulteriore passo in avanti, soprattutto in termini di produzione offensiva. In tal senso, l’arrivo a gennaio di Gabriel Strefezza (14 gol nell’ultima stagione di Serie B), ha già dato una mano agli uomini di Roberts grazie a due reti, entrambe decisive.

Il tecnico gallese dovrebbe schierare il consueto 4-2-3-1 (QUI le probabili formazioni), con Alessandro Gabrielloni, già a segno nel match d’andata, pronto a sostituire l’indisponibile Patrick Cutrone. Sulla trequarti invece tanta qualità e rapidità a servizio degli ospiti con Strefezza, Verdi e Da Cunha: una gatta da pelare per la difesa rosanero.

I precedenti sembrano sorridere al Palermo, imbattuto dal lontano 2001 (3 – 0 del Como a campi invertiti); anche se il presente racconta di una squadra lombarda mai così tanto forte e ambiziosa. I rosanero non possono sbagliare se vogliono continuare a rincorrere la Serie A diretta: è una partita importantissima.

