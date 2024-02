Primavera, il Palermo in crisi nel campo ostico del Benevento

Il Palermo Primavera gioca in casa del Benevento, una squadra in piena lotta per la promozione diretta: i rosanero di Stefano Di Benedetto sono arrivati in un momento delicato della stagione dove si deciderà se potranno lottare fino alla fine per la zona playoff o se si arrenderanno al comunque più che soddisfacente “campionato tranquillo”.

Il Palermo ha vinto una sola partita nelle ultime nove giocate, collezionando solamente 6 punti in questo periodo difficile. Dall’altro lato c’è invece una squadra schiacciasassi, che nelle ultime nove partite ne ha vinte otto e pareggiata una, riaprendo un campionato che sembrava ormai nelle mani del Cesena, primo a un solo punto di vantaggio.

All’andata l’incontro giocatosi a Carini è finito 0 – 1 per il Benevento, che è stato il primo club a battere il Palermo in casa da quando Stefano Di Benedetto è arrivato a guidare i giovani rosanero.