Così all’andata: Palermo beffato nel recupero a Como

Il Palermo ritrova il Como dopo nemmeno due mesi dalla sfida del girone d’andata. Era il 23 dicembre 2023 quando i rosanero facevano visita ai lariani. La squadra di Corini era reduce dalla vittoria interna contro il Pisa nel turno precedente.

La gara si mette subito bene per il Palermo, che al 17′ trova il vantaggio con Di Francesco. I rosanero chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio, ma appena un minuto dopo il rientro in campo nel secondo tempo, Marconi con una grave disattenzione difensiva lascia saltare indisturbato in area di rigore Cutrone che di testa insacca all’angolino. Al 13′ della ripresa il Como passa in vantaggio con il destro di Gabrielloni.

Appena cinque minuti più tardi, il Palermo la rimette sul binario giusto con il colpo di testa di Segre: è il gol che vale il 2 – 2. A otto minuti dal novantesimo, Stulac pesca Graves in area di rigore, che di testa mette dentro il gol del vantaggio. Sembra fatta per i tre punti, ma negli istanti finali di gara Marconi rifila un colpo ad un avversario in area di rigore a palla lontana, viene espulso e Verdi, dal dischetto, non sbaglia. A Como finisce 3 – 3 una partita ricchissima di emozioni e colpi di scena.

Dopo 18 gornate di Serie B, il Palermo si trovava al settimo posto con 29 punti, a 9 lunghezze dalla capolista Parma. Più in alto invece il Como, quarto a quota 32 punti. Dopo 24 giornate, invece, il Como è ancora davanti al Palermo con 45 punti ottenuti, gli stessi della Cremonese seconda, a 6 lunghezze dal Parma capolista. I rosanero si trovano invece al quinto posto in graduatoria, a 42 punti e una vittoria lancerebbe Corini e i suoi verso la zona promozione diretta.

