Traorè: “Palermo è una piazza fantastica. La città merita la Serie A”

Chaka Traorè si presenta. L’ultimo acquisto della sessione invernale di calciomercato, nella prima conferenza stampa da nuovo giocatore del Palermo, parla dell’impatto con la realtà rosanero.

Il giovane ivoriano è rimasto colpito dalla cornice di pubblico per la gara col Bari (era al “Barbera”), ha parlato delle sue caratteristiche tecniche e degli obiettivi per questa stagione.

ORE 10.00 – “Quando ho sentito il nome Palermo ero contento e orgoglioso. La piazza è fantastica, sono emozionato. Voglio aiutare a raggiungere gli obiettivi stagionali. Sono venuto subito, la tifoseria è emozionante, la gente tiene alla maglia”.

ORE 10.04 – “Ranocchia è un grande giocatore, lo ha dimostrato anche all’Empoli. Pioli? Lo devo ringraziare, ha fatto tanto per me, mi ha aiutato a raggiungere tanti obiettivi. Quando ha sentito che dovevo venire al Palermo mi ha detto di dare il massimo e mi ha fatto i complimenti. Voglio aiutare questa grande squadra a raggiungere la Serie A. Obiettivi personali? Devo fare gol ma è più importante la promozione, la città lo merita”.

ORE 10.06 – “Vivo il presente, vediamo cosa ne uscirà fuori. Sono qua per aiutare, poi cosa succederà dopo non m’interessa. Il mio obiettivo è lavorare sul campo e aiutare la squadra. Al Milan ho imparato a essere un uomo, una brava persona. Ho lavorato, non solo sul campo, mi hanno accolto come un figlio, non smetterò mai di ringraziare il Milan”.

ORE 10.07 – “Allo stadio mi sono sentito a casa mia, ho percepito anche che il pubblico è il dodicesimo uomo in campo. Si respira un’atmosfera incredibile, sono contento. La concorrenza? Di Francesco è un giocatore importante, ha esperienza, io cerco di imparare da lui; sono giovane e vengo con grande umiltà”.

ORE 10.09 – “Preferisco giocare a sinistra ma sono a disposizione. Fare parte del City Group? Mi hanno dato tanta attenzione, sono orgoglioso della loro chiamata”.

ORE 10.10 – “Mi sono allenato con grandi giocatori e posso solo imparare da loro, ti aiutano molto. Anche sui social i tifosi del Palermo mi hanno dato il benvenuto, mi sono sentito accolto. Corini è un grande allenatore, sono a sua disposizione. Il mio punto di forza è l’uno contro uno e cercare di saltare l’uomo”.

ORE 10.13 – “Numero 70? Mi ha portato fortuna al Milan. Mi ispiro a Ronaldinho, Neymar, tutti giocatori di fantasia. Mi piace divertirmi in campo”.

