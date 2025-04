Palermo, continua la preparazione per la Carrarese: il report da Torretta

Prosegue a Torretta la preparazione del Palermo in vista della sfida di Pasquetta contro la Carrarese. La squadra di Dionisi sta continuando a lavorare con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di Bari. Dopo il riscaldamento tecnico e motorio, i rosa hanno effettuato esercizi dal punto di vista tattico difensivo e offensivo in situazione di cross. A seguire, una partita a tema e un lavoro metabolico. A concludere la seduta partite 6 vs 6.

La sfida contro la Carrarese si giocherà lunedì 21 aprile alle ore 15.00. Una partita importante per i rosanero, che vogliono tornare alla vittoria dopo il ko per 2 – 1 contro il Bari di Longo. In casa il Palermo è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo per 5 – 3.

Dal punto di vista della classifica, la squadra di Dionisi si trova al settimo posto a quota 45 punti, mentre, la Carrarese si trova all’undicesimo posto con 38 punti, ed è reduce da tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. L’andata è terminata 1 – 0 per la Carrarese con rete di Shpendi.





