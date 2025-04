Serie D girone I, si è giocata la 32a giornata: i resoconti e la classifica

Si è giocata questo pomeriggio la 32a e terzultima giornata del campionato di Serie D girone I, anticipata al giovedì a causa delle festività pasquali. Non sono mancati i risultati a sorpresa, ma non ci sono ancora verdetti definitivi in ottica promozione e retrocessione.

Rimangono invariate le distanze nelle zone alte della classifica: il Siracusa batte il Paternò ma la Reggina non molla e vince una partita combattuta in cada del Locri rimanendo a -1. Bene anche la Sancataldese che esce dalla zona playout battendo il Sant’Agata.

L’Acireale inciampa sul campo del Pompei che si aggiudica il match per 2-1. Dopo una prima frazione equilibrata, al primo minuto della ripresa i campani passano con Sepe e trovano il raddoppio con Vitale, rende solo meno amara la sconfitta la rete granata di Mokulu nel finale.





Si dividono la posta CastrumFavara e Ragusa con un pari che va soprattutto bene agli ospiti ormai quasi matematicamente salvi. E sono proprio gli iblei a passare in vantaggio a metà primo tempo con Tagliarino, mentre è di Varela il gol dell’1-1 che riequilibra il match e durerà fino al fischio finale.

Colpaccio dell’Enna in trasferta sul campo della quinta in classifica Nissa in un derby molto sentito. Uno 0-2 che lascia ancora speranze ai gialloverdi che trovano il vantaggio nella prima frazione con Cicirello ed il raddoppio che chiude i conti nel finale di gara con Bamba.

Cade in picchiata il Licata, ormai condannato a dovere giocare il play out, che perde di misura sul campo di un Sambiase già qualificato per i play off. A decidere il match in favore dei calabresi un rigore insaccato da Umbaca.

Crolla e anche male l’Igea, già salva, sul campo della corazzata Scafatese. Partita equilibrata nella prima frazione che si chiude sullo 0-0, ma nella ripresa i campani calano il poker grazie ad una doppietta del solito Foggia e alle reti di Potenza e Molinaro.

LA CLASSIFICA

Siracusa 72 (promosso)

Reggina 71 (play off)

Scafatese 59 (play off)

Sambiase 53* (play off)

Vibonese 49 (play off)

Nissa 43*

Paternò 42

Pompei 38

Igea 37

Ragusa 35

Sancataldese 34

Acireale 32

Enna 31 (play out)

Favara 30 (play out)

Licata 25 (play out)

Sant’Agata 24 (play out)

Locri 22 (retrocessione diretta)

Akragas escluso dal campionato

* una partita in più

