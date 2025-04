Serie D, colpaccio salvezza Sancataldese: battuto il Sant’Agata nello scontro diretto

Nella 32a e terzultima giornata del campionato di Serie D girone I, giocata di giovedì per le festività pasquali, continua ad essere accesissima la bagarre salvezza. La Sancataldese, grazie al successo sul Sant’Agata, fa un deciso balzo avanti.

I verdeamaranto, tra le mura amiche, regolano i biancazzurri per due reti a una grazie ad un grande primo tempo. Arriva a quota 34 la Sancataldese allungando il distacco dalla zona play out, mentre resta a 24 il Sant’Agata che è ormai condannato a giocare lo spareggio salvezza e deve guardarsi le spalle dal Locri fermo a 22. L’ultimo posto significherebbe retrocessione diretta.

Come richiesto dal tecnico Pidatella è fortissima la partenza della Sancataldese nella prima parte della gara che culmina col vantaggio al 23’ firmato da Kouame. Il Sant’Agata è tramortito ed i padroni di casa ne approfittano trovano anche il raddoppio alla mezz’ora con Suarez. Sul risultato di 2-0 si va all’intervallo in un Mazzola festante.





La Sancataldese nella ripresa bada più a gestire non affondando il colpo, anche a causa dell’inferiorità numerica arrivata al 53’ per l’espulsione di Catania. Al 67’ gli ospiti dimezzano lo svantaggio con Dorato che riaccende le speranze per i suoi. Solita girandola di sostituzioni, qualche brivido ma il 2-1 resterà fino al triplice fischio.

