Palermo, convenzione stadio: soluzione vicina. Lagalla: “Servono accordi trasparenti”

La convenzione per lo stadio del Palermo calcio trattata oggi, insieme ad altri temi, da Roberto Lagalla. Il sindaco oggi in tv su TgS parla di una città in ascesa.

“Certo, ci sono luci e ombre – dice il sindaco – . C’è una contraddizione perenne fra bene e male, bello e brutto, immaginato e reale. Tutto questo fa parte della nostra storia e del nostro dna”, dice.

Sulla convenzione dello stadio spiega che si è vicini alla soluzione. “Purtroppo dalle nostre parti i privati vengono sempre visti con qualche tara ideologica e con qualche sospettosa malizia. Credo che quando gli accordi vengono fatti in maniera trasparente e corretta si regalano alla comunità soluzioni migliori”.