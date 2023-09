MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Desplanches, Vasic e Lund non saranno a disposizione di Corini alla ripresa degli allenamenti di oggi. I tre infatti sono stati convocati in Nazionale e torneranno poco prima della trasferta di Ascoli.

Il portiere Under è stato chiamato alla sua prima uscita assoluta in Under 21 dal tecnico Nunziata per le gare di qualificazione europee contro Lettonia e Turchia. Anche Vasic parteciperà alla stessa competizione, chiamato dalla Serbia per l’impegno contro l’Azerbaigian.

Brilla anche la convocazione di Lund che ha optato per gli Stati Uniti, grazie al doppio passaporto, e incontrerà Uzbekistan e Oman. Il Giornale di Sicilia scrive che si tratta della prima volta, nella storia del nuovo Palermo, che tre giocatori vengono chiamati a rappresentare le proprie nazioni.

