Eugenio Corini si gode l’abbondanza a centrocampo. L’allenatore del Palermo ha detto che non esistono titolari e riserve: in tre gare ha infatti mandato in campo tre terzetti diversi.

Sintomo di come il mercato abbia dato un altro volto al reparto. Lo scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che spiega come nelle amichevoli contro Legnago e Trento sembrava che il trio in mediana fosse stato individuato in Vasic, Stulac, Gomez.

La gara col Bari aveva però tolto qualche certezza e, quindi, a Reggio Emilia si è optato per un nuovo cambio: dentro Vasic, Gomes e Segre. Nell’ultima gara l’ennesima sorpresa: Segre, Henderson e Stulac, rinunciando così a Gomes per l’intera gara

“Alla ripresa contro l’Ascoli il tecnico potrebbe ancora una volta mischiare le carte“, si legge sul quotidiano che pensa all’esordio di Coulibaly.

Sul quotidiano anche le parole di Coulibaly (qui il nostro servizio) e alla prima chance di Mancuso, Nedelcearu e Graves, con i primi due che si scontrano con un’ampia concorrenza. In tanto Desplanches cresce all’ombra di Pigliacelli

