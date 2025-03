Palermo – Cremonese, i convocati di Dionisi: assenza dell’ultim’ora tra i rosa

Sono 21 i convocati di Alessio Dionisi per la gara contro la Cremonese, valida per la 30a giornata di Serie B, in programma venerdì 14 marzo alle ore 20.30. C’è un’assenza dell’ultim’ora nel Palermo.

Salvatore Sirigu non è stato inserito in lista a causa di una gonalgia. Torna tra i convocati il giovane Di Bartolo dopo un lungo stop, i portieri rimangono quindi tre per la sfida contro la Cremonese. C’è anche Ceccaroni, che rientra dopo la squalifica.

Non sono stati convocati Gomis, Di Mariano (che potrebbe tornare dopo la sosta) e Nikolaou, ancora out per la riacutizzazione di un problema alla caviglia. Indisponibile anche Pierozzi per squalifica.





La lista dei convocati

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

28 Blin

32 Ceccaroni

77 Di Bartolo

