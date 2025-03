Il presidente dell’Aia: “Arbitri internazionali in Serie B? Una forma di rispetto”

Antonio Zappi, nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, è intervenuto in diretta su TMW Radio, durante il programma Maracanà, e ha affrontato il tema dell’unificazione delle CAN A e B, col conseguente scambio di arbitri tra Serie A e B.

“Io sono convinto che la CAN unificata consenta una migliore circolazione delle esperienze, un maggiore inserimento dei giovani e un loro sviluppo. Una CAN unificata è meglio che divisa. E la Serie B è molto importante, che venga arbitrata ogni tanto da arbitri internazionali è una forma di rispetto“, afferma.

Il presidente poi aggiunge sul Var a chiamata: “È stata inoltrata all’IFAB la richiesta Federale. Per l’FVS, così si chiama, non c’è una sala VAR come quella di Lissone ma uno schermo sul campo e, oltre alla revisione arbitrale, c’è la possibilità della segnalazione da parte del tecnico o del capitano, per segnalare qualcosa che sia sfuggito all’attenzione dell’arbitro. L’idea è quella di concedere due challenge per partita, che si rigenerano ogni qualvolta la segnalazione ha colto nel segno”.





