La gara di Pisa ha chiuso un ciclo di partite ravvicinate che porta con sé strascichi dal punto di vista dei problemi fisici. La situazione più preoccupante sembra essere quella di Ivan Marconi.

Il difensore rosanero è stato costretto a uscire dal campo durante la sfida contro il Pisa a causa di un risentimento agli adduttori e, secondo quanto riportato sul Giornale di Sicilia, oggi svolgerà gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Per Marconi, uno dei leader e punti fermi della difesa, si spera sia solo un affaticamento, come nel caso di Sala e Graves, infortunati a Bolzano, nella prima gara di questo ciclo terribile. Entrambi i difensori puntano a recuperare per la gara col Cittadella.

Da valutare anche la situazione di Verre, che ha terminato la gara col Pisa con vistosi crampi che gli impedivano anche di correre (Corini non lo poteva sostituire, i cambi erano finiti). Il centrocampista è troppo importante per lo sviluppo del gioco rosanero e va recuperato al 100%.

