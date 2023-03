MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Igor Protti, storico attaccante ex Livorno, Bari e Messina tra le altre, vanta 100 gol in Serie B ma anche una particolare statistica: nella stagione 2003/04 ha calciato undici rigori, sei ne ha segnati e cinque sbagliati. Una situazione molto simile a quella di Matteo Brunori, che in campionato conta quattro errori dal dischetto su otto.

Protti, in un’intervista per il Giornale di Sicilia, ne parla così: “Ricordo che a un certo punto ho deciso di batterli più calci di rigore. Fu una scelta mia perché ogni volta che mi presentavo dal dischetto vedevo la porta sempre più piccola. A quel punto decisi di lasciare l’incombenza a Lucarelli, mio compagno di reparto, per poi riprendermi la responsabilità la stagione dopo”.

Secondo Protti, quindi, la soluzione migliore sarebbe quella di prendersi una pausa: “Non so se Brunori, che è un ottimo calciatore e sta facendo benissimo, sta soffrendo questo aspetto oppure lo vive con serenità. Ma io decisi in questa maniera e andò bene”.

