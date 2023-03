MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Lo splendido gol di Sibilli non può cambiare il giudizio sulla partita del Palermo a Pisa. I rosa hanno sfoderato una grandissima prestazione, la migliore della stagione se rapportata alla forza dell’avversario. Tornare in Sicilia con un solo punto è un ‘delitto’ anche perché riaffiora un limite che non si riesce a superare.

Il Palermo in campionato ha vinto nove partite ma solo in due occasioni con più gol di scarto. I rosa hanno vinto di misura con Reggina, Ascoli, Bari, Cagliari, Benevento, Parma e Genoa mentre hanno vinto 2 – 0 con il Perugia alla prima giornata e contro il Modena in trasferta. Con il Pisa all’andata, invece, il Palermo era sul 3 a 1 ma si è fatto rimontare sul 3 a 3.

La squadra di Corini fatica a chiudere le partite e l’esempio lampante è stato a Pisa, quando ha terminato il primo tempo col risultato di 0 – 1 nonostante il dominio tecnico – tattico. Ma anche nella ripresa, quando il baricentro si è abbassato per cercare i contrattacchi, ci sono state alcune occasioni per raddoppiare, soprattutto con Brunori, bravissimo ad attaccare la profondità ma meno lucido del solito nelle scelte finali. La partita si poteva indirizzare su binari più favorevoli, evitando la sofferenza finale.

Corini stesso, nella conferenza stampa prima della partenza per Pisa, aveva sottolineato questo concetto: “Il risultato è un confine sottile. L’ho detto anche ai ragazzi: noi abbiamo vinto la prima partita 2 – 0 col Perugia in dieci dopo 25 minuti, poi abbiamo sempre vinto con un gol di scarto. Nelle ultime tredici gare abbiamo perso una sola volta, qualche pareggio poteva essere una vittoria, due punti in più possono fare la differenza in questo campionato ma tutto fa parte del percorso, la direzione è quella”. Il limite più grande del Palermo, al momento, è quello di non riuscire a concretizzare il predominio tecnico – tattico dimostrato nella gran parte delle partite dell’ultimo periodo.

Il pareggio col Pisa porta con sé una serie di aspetti positivi – il ritorno al gol di Di Mariano, l’ottima gara di Soleri, il buon debutto da titolare di Aurelio… – ma quello da sottolineare è la grande prestazione di due giocatori che se stanno bene possono garantire il salto di qualità a centrocampo. Verre è semplicemente ‘fuori luogo’ in Serie B, ha dominato per pulizia tecnica e intelligenza calcistica. Saric ha finalmente mostrato la sua versione migliore, quella di una mezzala completa e abilissima nel ribaltamento dell’azione palla al piede. Non è un caso che il Palermo abbia cominciato a soffrire quando Saric è dovuto uscire dal campo e il centrocampista romano ha accusato la stanchezza.

LEGGI ANCHE

PISA – PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE

PISA – PALERMO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CORINI: “È LA STRADA GIUSTA, NETTO DOMINIO”