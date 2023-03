MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nonostante il pari beffa in Pisa – Palermo, sono comunque positivi i voti in pagella dei rosanero sulle pagine dei quotidiani e giornali sportivi. Di Mariano e Verre sono considerati unanimemente tra i migliori su tutte le principali testate (con alcune oscillazioni al rialzo per Verre sul Giornale di Sicilia), ma non sono i soli a prendere il 7 (tra questi anche Soleri, Saric, Mateju e Damiani).

Più “sofferte” invece le valutazioni per Matteo Brunori: il rigore sbagliato pesa nelle valutazioni di Corsport e Tuttosport (dove non va oltre il 5,5); il Giornale di Sicilia invece premia comunque la sua prestazione assegnandogli la sufficienza (6).

I VOTI DEL PALERMO DOPO IL MATCH DI PISA

GIORNALE DI SICILIA – Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Nedelcearu 6,5, Marconi 6,5 (dal 10′ s.t. Bettella 6,5); Di Mariano 7 (dal 21′ s.t. Valente 6), Saric 6,5 (dal 31′ s.t. Segre s.v.), Damiani 6,5 (dal 21′ s.t. Broh 6), Verre 7,5, Aurelio 6,5; Brunori 6 (dal 21′ s.t. Tutino 6), Soleri 7. Allenatore Corini 7

CORRIERE DELLO SPORT* – Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Nedelcearu 6, Marconi 6 (dal 10′ s.t. Bettella 6); Di Mariano 7 (dal 21′ s.t. Valente 6), Saric 7, Damiani 6,5 (dal 21′ s.t. Broh 6), Verre 7, Aurelio 7; Brunori 5,5 (dal 21′ s.t. Tutino 6), Soleri 6,5. Allenatore Corini 6,5. (*in pagina manca la valutazione di Segre, ndr.)

TUTTOSPORT –Pigliacelli 6; Mateju 7, Nedelcearu 6,5, Marconi 6,5 (dal 10′ s.t. Bettella 6); Di Mariano 7 (dal 21′ s.t. Valente 6), Saric 6,5 (dal 31′ s.t. Segre 6), Damiani 7 (dal 21′ s.t. Broh 6), Verre 7, Aurelio 7; Brunori 5,5 (dal 21′ s.t. Tutino 5,5), Soleri 6,5. Allenatore Corini 7

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PISA – PALERMO 1 – 1, GLI HIGHLIGHTS / VIDEO

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA