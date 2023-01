MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo è pronto a chiudere un doppio colpo in entrata: Valerio Verre per il centrocampo, Gennaro Tutino per l’attacco. Entrambi gli affari sono in dirittura d’arrivo: Verre ha giocato 45 minuti in Coppa Italia con la Sampdoria, mentre Tutino è rimasto in panchina nel match contro l’Inter. Così facendo il Palermo avrebbe messo a segno almeno un acquisto per reparto, dopo quello di Orihuela per la difesa.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, l’obiettivo della dirigenza rosanero è quello di avere a disposizione i due calciatori per il match contro il Bari, che viene dopo quello con il Perugia. Con l’arrivo dei due il mercato in entrata è tutt’altro che finito: sarà compito di Rinaudo e Zavagno colmare la carenza numerica sulle fasce.

Con l’addio di Pierozzi al Como, tra gli esuberi rimane solo Doda che, come scritto ne Il Giornale di Sicilia, potrebbe raggiungere Peretti alla Recanatese. Rimangono difficili le cessioni di Lancini e Soleri.

