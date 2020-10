PALERMO – TURRIS SI GIOCA: LA NOTA DEL CLUB ROSA

Da Palermo – Potenza a Palermo – Turris. Stavolta sono i rosanero a dover fronteggiare dei casi positivi all’interno del gruppo squadra, ma non è passato inosservato che le dinamiche prepartita dei due match sono state molto diverse. La partita con il Potenza è stata rinviata poche ore dopo la notizia di due positivi tra i lucani; quella con la Turris (nonostante sarebbero almeno 8 i positivi fra i rosanero) è a rischio ma ancora in programma, seppur posticipata. Perché?





La motivazione sta nelle diverse circostanze, ma anche (e soprattutto) nel cambio di regolamento e protocollo da parte della Lega Pro, che nel frattempo – di fatto – si è adeguata alle norme Uefa per la gestione dei casi positivi nelle 48 ore antecedenti la partita.

In occasione di Palermo – Potenza valevano ancora le regole di inizio stagione in Serie C (con 4 positivi in squadra era possibile chiedere il rinvio). Ma in quel caso a decretare il rinvio fu il “divieto di viaggio” imposto al Potenza da parte del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata, il giorno prima della partita, quando ancora la squadra lucana non si era recata in Sicilia.

A poche ore da Palermo – Turris, invece – nonostante i positivi tra i rosa sarebbero almeno 8 -, la partita è a rischio ma non ancora rinviata: il nuovo regolamento della Serie C prevede che la squadra colpita dalle positività effettui nuovi tamponi e se la squadra ha disposizione almeno 13 giocatori (di cui un portiere) deve giocare comunque, pena la sconfitta a tavolino (ma senza penalizzazione). NOTA: al contrario del Potenza – che non era riuscito a partire -, la Turris è arrivata regolarmente in città sabato e resta in attesa.

