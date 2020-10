Palermo – Potenza non si giocherà. La squadra lucana ha infatti annunciato la presenza di due calciatori positivi al Coronavirus ma soprattutto – mentre procedono le attività legate ai nuovi test su tutto il gruppo squadra – ha ricevuto il divieto di viaggio dall’azienda sanitaria locale.

Una imposizione delle autorità sanitarie che pregiudica la trasferta della squadra allenata da Mario Somma, la cui partenza verso la Sicilia era prevista oggi in aereo, con un volo da Napoli, per poi scendere in campo al Barbera nel pomeriggio di domenica.





Come da regolamento il Potenza non ha chiesto il rinvio alla Lega Pro, ne “servono” quattro e si attende comunque l’esito dei nuovi tamponi, ma il divieto dell’azienda sanitaria imposto alla squadra ha cambiato le carte in tavola.

