Scatta l’allerta Coronavirus in casa Potenza e la partita di Serie C dello stadio “Renzo Barbera” contro il Palermo viene rinviata. I lucani hanno scoperto i casi positivi dopo i tamponi eseguiti venerdì 2 ottobre e si sono attivati come da protocollo eseguendo nuovi test (i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore), ma nel frattempo le imposizioni delle autorità sanitarie locali hanno portato al rinvio della partita. Ma cosa dice il regolamento?

Al momento il Potenza riferisce di due “tesserati” positivi e sono state attivate le procedure relative alla messa in quarantena di tutta la squadra in attesa di nuovo tampone. In assenza di provvedimenti delle autorità, l’esito dei test sarebbe stato decisivo per definire se e chi avrebbe potuto disputare la partita che era in programma, visto che in Serie C si può chiedere il rinvio “nell’eventualità in cui ci siano nello stesso periodo 4 casi di positività al Covid-19 in una squadra”.





Il discorso cambia però quando sono le autorità competenti a intervenire. Il Potenza ha infatti ricevuto un“divieto di viaggio” da parte del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata: la squadra allenata da Mario Somma non può spostarsi “con mezzi di trasporto pubblici” ed è anche sottoposto al “divieto di riunione ed assembramenti, quindi anche di sedute di allenamento che prevedano la presenza di più atleti”. Una situazione che va oltre gli aspetti tecnici e sportivi e che ha portato la Lega Pro a prendere atto dei provvedimenti e decidere di rinviare a data da destinarsi.

