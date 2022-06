MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo soli sei mesi, sembra finita l’avventura di Samuele Damiani a Palermo. Il club rosanero, come riporta il Giornale di Sicilia, non è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto per il giovane centrocampista che era arrivato in prestito a gennaio.

Damiani, che era stato richiesto da Silvio Baldini, tornerebbe così all’Empoli, club con cui ha ‘brillato’ in Serie B due stagioni fa, ma con cui non ha trovato spazio nel massimo campionato.

Il mediano classe ’98 lascerebbe Palermo dopo l’impresa che ha portato i rosa alla promozione tramite i playoff. Damiani ha giocato in totale 21 partite: 15 nel girone di ritorno e 6 nei playoff.

LEGGI ANCHE

SERIE B, 4 EX ROSANERO SFIDANO BALDINI IN PANCHINA

DA VAZQUEZ A LUCCA-PUSCAS: IL PALERMO RITROVA TANTI EX IN SERIE B