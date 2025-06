Palermo, Desplanches decisivo con l'Under 21: vittoria e porta inviolata ​​

L’Italia Under 21 centra la seconda vittoria consecutiva agli Europei di categoria, battendo 1 – 0 la Slovacchia e staccando il pass per i quarti di finale. Ancora una volta, la porta è rimasta inviolata grazie a Sebastiano Desplanches, autore del secondo clean sheet di fila dopo quello contro la Romania.

Il portiere del Palermo, decisivo all’esordio con un rigore parato, ha vissuto una partita più tranquilla contro la Slovacchia, ma è risultato determinante nei minuti finali. Fino al 90°, il suo contributo si era limitato a qualche uscita alta ben gestita e alle consuete incertezze nella costruzione dal basso. Poi, nel momento più delicato, ha salvato il risultato con un grande intervento d’istinto, respingendo una deviazione ravvicinata di un compagno su una palla inattiva che rischiava di trasformarsi in autogol.

Prestazione opaca, ma bastano Casadei e la difesa

La vittoria degli Azzurrini è arrivata al termine di una prestazione poco brillante. L’Italia ha sofferto il pressing organizzato della Slovacchia e ha faticato a costruire gioco. Decisivo è stato un guizzo di Cesare Casadei nei primi minuti, seguito da una prova difensiva ordinata e solida che ha blindato il vantaggio fino al fischio finale, nonostante diverse difficoltà nei minuti conclusivi.





Ora l’Under 21 è attesa dalla sfida contro la Spagna, valida solo per determinare il primo posto nel Girone A. Una partita più impegnativa, dove per Desplanches sarà più complicato mantenere la porta inviolata, ma che rappresenta un ottimo banco di prova in vista della fase a eliminazione diretta.

