Sampdoria, Evani: “Siamo ancora vivi. Possiamo scrivere un finale diverso” ​​

È tempo di playout in Serie B. Dopo il caos che ha travolto il campionato cadetto, e la penalizzazione inflitta al Brescia che ne ha decretato la retrocessione in Serie C, saranno Sampdoria e Salernitana a contendersi la salvezza in un doppio confronto decisivo per restare nella categoria. Alla vigilia della gara d’andata, in programma al “Ferraris”, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico blucerchiato Evani, facendo il punto della situazione.

“È stato un mese in cui è successo di tutto. Ma la vita, come lo sport, a volte toglie e a volte restituisce. In questo caso ci ha dato un’opportunità per scrivere un finale diverso. I ragazzi hanno lavorato in modo straordinario. Siamo ancora vivi. Poteva esserci il rischio di spaccature, invece questa situazione ha rafforzato ancora di più lo spirito del gruppo”, ha dichiarato l’allenatore.

Poi ha aggiunto: “È chiaro che dopo un mese e mezzo senza partite, e questo vale anche per la Salernitana, ci siano molte incognite su come gestire la pressione. Ma i ragazzi sono pronti. È come se fossimo stati travolti da un treno ma rimasti vivi”.





