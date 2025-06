Palermo, si punta a rinforzare la difesa: occhi su Marcandalli ​​

Tra Inzaghi e il Palermo è praticamente fatta e adesso il mercato deve entrare nel vivo con le pedine che miglioreranno il gruppo rosanero. E’ possibile che si parta dalla difesa.

In tal senso, il primo acquisto del Palermo in questa sessione di scambi potrebbe essere Alessandro Marcandalli. Questa l’indiscrezione riportata da Gianluca Di Marzio riguardo il difensore di proprietà del Genoa, in scadenza a brevissimo, il 30 giugno.

Il calciatore è un centrale classe 2002 e ha giocato la seconda parte dell’ultima stagione al Venezia: in totale sono dieci le presenze in A in quest’annata, otto con i lagunari e due col Genoa.