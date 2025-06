Palermo, Esposito ed Elia in salita: ma si studiano alternative ​​

Con Osti al timone il calciomercato può avere inizio. Una zona nevralgica in cui sarà necessario intervenire è il centrocampo; in qualità di regista, in pole c’è sempre Salvatore Esposito ma, secondo il Giornale di Sicilia, la trattativa è in salita.

Il calciatore dello Spezia avrebbe, infatti, un costo elevato e la concorrenza sarebbe elevata. Si studiano le alternative e sono due giovani: Amatucci, classe classe 2004 di proprietà della Fiorentina e Pyyhtiä (2003) del Bologna, l’ultima stagione in prestito al Sudtirol. Con i bianconeri problemi anche per gli affari Elia e Reca.

“I rosa valuteranno se affondare il colpo o guardare altrove“, scrive il quotidiano. Sulla mezzala nel mirino Sersanti della Juventus e Lazovic del Verona, tentato però dal ritorno i patria. In uscita Saric e Vasic, per quest’ultimo si studia la formula di trasferimento col Padova (prestito secco o con riscatto).