Palermo, Inzaghi saluta il Pisa: "Siamo entrati nella storia, ho dato tutto" ​​

Pippo Inzaghi saluta il Pisa, destinazione Palermo. Il tecnico ha dedicato al suo ormai ex club un post sul proprio profilo Instagram nel quale ringrazia la società nerazzurra, che oggi ha comunicato la risoluzione consensuale nel sito ufficiale.

IL POST

“E con oggi si chiude un’annata straordinaria con il @pisasportingclub! Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza eccezionale meritava e sono grato per l’affetto ed il supporto che ci ha trascinati tutti insieme in cima!

Siamo entrati, tutti assieme, nella storia incancellabile e aver raggiunto la serie A dopo così tanti anni deve renderci tutti fieri.

Un grazie alla Società Pisa e a tutti i suoi componenti, ai miei giocatori che per me sono stati il vero motore di tutto ciò, ed ai tifosi di questa città che tanto con noi hanno vibrato e sognato! Portate ancor più in alto la grande torre! Fatico a quasi a dirlo, visto il mio passato, ma da oggi il mio cuore avrà anche un pezzetto Nerazzurro”.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi)