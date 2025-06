Mancini: "Che rimpianto aver lasciato la Nazionale. Sul futuro..." ​​

Roberto Mancini, ex allenatore dell’Italia, dell’ Inter e Manchester City tra le altre, ha rilasciato una lunga intervista al portale Transfermarkt, e il tecnico italiano ha parlato di diversi argomenti, soffermandosi sul suo futuro e sulla possibilità di tornare ad allenare, esprimendo anche il rimpianto per aver lasciato la Nazionale.

“Ho rimpianto di aver lasciato l’Italia. Col senno di poi ho capito l’errore. Sono errori da cui ho imparato e che non ripeterò. Allenare una Nazionale è diverso: non hai i giocatori ogni giorno per farli crescere. Ma devi dare un’identità alla squadra e creare un’alchimia tra giocatori che non giocano abitualmente insieme. Bisogna creare un gruppo unito e vincente”, dice.

Mancini poi parla del suo futuro: “Mi manca allenare a tempo pieno. La Serie A è la mia casa, ma sono anche interessato a nuove esperienze e ad altri campionati. Ho apprezzato molto la Premier League, e gli anni passati nel Regno Unito sono stati davvero eccezionali. Ogni allenatore sogna la Premier”.





