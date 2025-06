Playout Serie B, respinto ricorso Salernitana: confermate ufficialmente le date ​​

Sciolte anche le ultime riserve: il TFN ha confermato ufficialmente le date dei playout di Serie B dopo aver respinto il ricorso della Salernitana: il club campano aveva chiesto la sospensione degli spareggi.

Si giocherà domenica 15 giugno allo stadio Ferraris di Genova, a ospitare l’incontro sarà la Sampdoria. Il ritorno si giocherà invece venerdì 20 giugno all’Arechi di Salerno.

IL COMUNICATO

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla Salernitana, con cui il club campano aveva chiesto la sospensione dei play out del campionato di Serie B in programma tra domenica 15 e venerdì 20 giugno e che vedranno in campo la squadra granata e la Sampdoria. Il Tribunale ha altresì confermato l’udienza di giovedì 19 giugno alle ore 12.45, in modalità videoconferenza, per la trattazione del merito.