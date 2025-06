Pescara, Letizia: "Mister Baldini ha sempre creduto nella promozione in Serie B" ​​

Gaetano Letizia, difensore del Pescara, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del portale Tuttoc, e il giocatore è tornato a parlare della promozione conquistata in Serie B, ottenuta nella finale contro la Ternana, sottolineando il ruolo fondamentale di Silvio Baldini, che – a suo dire – ha sempre creduto nella possibilità di raggiungere questo traguardo.

“Il mister ci ha sempre creduto, ed é stato proprio lui a trasmetterci la consapevolezza che potevano riuscirci. Quando sono arrivato a Gennaio, il Pescara attraversava un po’ un momento di crisi. Non ci credo così tanto come il mister, però lo volevo fortemente. Desideravo portare un mio contributo alla squadra per centrare l’obiettivo, e in più non le nascondo che volevo anche un riscatto personale”, dice.

Il difensore poi aggiunge sul ds Foggia: “I miei rapporti con il direttore vanno oltre a quelli calcistici. Ed é anche grazie a lui se ho potuto vivere questo riscatto. Mi hai cercato dai primi giorni di calciomercato, e in questo mondo non é scontata la riconoscenza”.





