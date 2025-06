Catania, ritiro estivo in Umbria: scelta Norcia dopo l'esperienza ad Assisi ​​

Il Catania tornerà in Umbria per preparare la prossima stagione. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno ad Assisi, la società rossazzurra ha ufficializzato la decisione di svolgere il ritiro estivo a Norcia. Il raduno inizierà il 14 luglio. La fase di preparazione si concluderà il 3 agosto, e le sedute si svolgeranno allo stadio “Filippo Micheli”, struttura già utilizzata in passato da club professionistici.

Nel frattempo, è atteso in queste ore in Sicilia il presidente Ross Pelligra, pronto a fare il punto su diversi aspetti strategici legati alla crescita del club. In casa Catania, infatti, si lavora su più fronti per consolidare il progetto tecnico e societario, con l’obiettivo di alzare il livello dell’intera struttura, dentro e fuori dal campo.

Tra le novità in arrivo figura anche la rimodulazione dell’organigramma dirigenziale. A breve sarà ufficializzato il ruolo di direttore generale Alessandro Zarbano, già operativo da circa due mesi, mentre a Ivano Pastore sarà affidata la carica di direttore sportivo, dopo la separazione da Daniele Faggiano, avvenuta nei giorni scorsi.





