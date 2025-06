Conference403, il 6 ottobre a La Braciera c’è il Palermo Football Meeting. Premio alla carriera a Gianluca Nani ​​

Calcio, cultura, solidarietà e… Kings League. Conference403 si rinnova e per il 6 ottobre è in programma nella consueta location de La Braciera in Villa il Palermo Football Meeting.

Appuntamento al primo lunedì di ottobre per una giornata – riservata agli utenti che si registreranno gratuitamente non appena saranno attivate le procedure- che sarà un confronto diretto tra addetti ai lavori e anche occasione per ampliare il proprio bagaglio.

Al Palermo Football Meeting interverranno figure di spicco del mondo del calcio, docenti universitari tra cui il Prof.Sergio Paternostro ( LUMSA) e in occasione della nuova manifestazione ci sarà spazio anche per la Kings League con uno dei suoi protagonisti che verrà comunicato in seguito.





Contestualmente verrà consegnato anche il premio “Una vita per il calcio” a Gianluca Nani, attuale uomo mercato di Udinese e Watford, come riconoscimento alla prestigiosa carriera. C’è infatti il suo timbro su alcune storiche operazioni di mercato quali Roberto Baggio e Pep Guardiola al Brescia, ma anche su molti affari del recente passato e del presente. Nani ha lavorato come dirigente in Italia dove è tuttora il riferimento del club friulano, in Inghilterra tra West Ham e Watford ma anche in Arabia ed è considerato tra i dirigenti più competenti del panorama internazionale.

In occasione del Palermo Football Meeting verranno consegnati dei riconoscimenti anche agli esponenti di alcuni club neopromossi in ogni categoria. Dall’Athletic Palermo che è approdato in D a chi ha fatto il salto di categoria superiore.

Presto tutti i dettagli. Intanto l’avvocato Claudio Pasqualin dal Consiglio Direttivo di Conference403 fa sapere che “sarà come sempre una giornata da ricordare, con tanti temi di confronto e anche un modo per ritrovarsi tutti insieme nella splendida cornice palermitana”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ESPOSITO ED ELIA IN SALITA