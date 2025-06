Serie C, niente sorprese dalla Covisoc: tre posti liberi, ecco chi li occuperà

Nonostante le voci e i sospetti filtrati nelle scorse settimane, la Covisoc ha confermato tutte le previsioni: ha accolto le richieste di iscrizione presentate dalle società e respinto solo quelle già segnalate come critiche. Le tre escluse ufficiali sono SPAL, Lucchese e Brescia.

Dunque, nessuna sorpresa. L’estate calcistica di Serie C prosegue nel solco della continuità: nessun altro club è stato escluso per irregolarità o mancanze, oltre a quelle già ampiamente annunciate. Ora si attende il Consiglio Federale del 19 giugno, che ratificherà le tre esclusioni e ufficializzerà i nomi delle sostitute.

Due riammissioni e un ripescaggio

Le sostituzioni avverranno attraverso due percorsi distinti: riammissione e ripescaggio. La riammissione riguarda i club che vanno a prendere il posto di squadre che non hanno presentato affatto la domanda d’iscrizione. In questo caso, Lucchese e Brescia lasciano spazio a Pro Patria e Caldiero Terme, entrambe regolarmente in graduatoria.





Diverso il discorso per la SPAL: la società estense ha presentato la documentazione, ma incompleta. La Covisoc ha quindi rigettato la domanda, attivando così il meccanismo del ripescaggio. A sostituirla sarà l’Inter Under 23, che entrerà ufficialmente tra le protagoniste della Serie C 2025-26.

Organico quasi completo

Con queste tre sostituzioni, l’organico della prossima Serie C è praticamente definito. Mancano solo gli esiti dei playout di Serie B per stabilire quale tra Salernitana e Sampdoria farà parte del campionato cadetto e quale scenderà in terza serie.

La composizione finale sarà quindi ratificata nel Consiglio Federale del 19 giugno, che metterà il sigillo sull’estate delle iscrizioni. Nessun terremoto e nessuna sorpresa dell’ultima ora: la Serie C 2025-26 prende forma esattamente come previsto.

